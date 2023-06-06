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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي ولا شوبير.. نبيل الحلفاوي يرشح حارس مرمى النهائي الإفريقي

صدى البلد

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على إبداء رآيه في اختيار حارس مرمى النادي الأهلي، بنهائي افريقيا في لقاء الإياب بالمغرب.

وكتب عبر تويتر: " هايل وأثبت كفاءة عالية وطمنا على حاضر ومستقبل حراسة مرمى الأهلي. ولو لعب هناك هيستقتل ويعمل ماتش رائع. ولكن.. ‏لو كان الشناوي جاهز100%يبقى أنسب لأن خبرة اللعب على ملعب المنافس ووسط ضغط جماهيره مهمة جدا وأيضا وضعه الذي يمكنه من توجيه المدافعين بلاحساسية الفارق التاريخي". 

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الخميس المقبل موعداً للسفر الي المغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في كازابلانكا.

واستقر كولر علي تأخير موعد السفر للمغرب بهدف زيادة معدلات التركيز بالقاهرة والبعد عن الأجواء الجماهيرية هناك وتدريب لاعبيه علي طريقة خوض مواجهة الإياب بعيداً عن أي مؤثرات خاصة أن الأهلي يدرك ملعب المباراة وكل شئ هناك.

 

 

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