انقلاب سيارة محملة بإسطوانات غاز في المنوفية..صور

شهدت مدينة قويسنا في محافظة المنوفية في الساعات الأولي من صباح اليوم انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز أعلي كوبري جيهان.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة اسطونات غاز اعلى كوبري جيهان .

حيث تم إبلاغ مجلس المدينة والشرطة والمرور وتوجه على الفور محمد مهدى نائب رئيس مركز قويسنا الى مكان الحادث فى حضور قوة من مركز الشرطة والمرور وسيارة الاطفاء ، وتم رفع الاسطونات من الطريق واعادة السيارة الى وضعها الطبيعى بمعرفة مجلس المدينة ، وعودة الحركة المروريه.

وتبين انه توجد أى اصابات ولا خسائر بالارواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية

انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز في المنوفية