طوارئ وتحذيرات من فيضان.. القصة الكاملة لتدمير روسيا سد نوفا كاخوفكا الأوكراني

علقت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، على تفجير القوات الروسية لسد نوفا كاخوفكا وتدميره، ووصفته بأنه "جريمة حرب".

وقد اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير سد رئيسي في جزء من جنوب أوكرانيا التي يسيطرون عليها.

وعقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا طارئا مع القادة الأمنيين لبحث تداعيات استهداف سد نوفا كاخوفكا، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إن تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا يمثل "تخريب للبيئة"، لكن المسؤولين الوطنيين والإقليميين يعملون لضمان سلامة السكان المحليين.

وكتب أندريه يرماك في برقية أن تصرفات روسيا تشكل أيضا تهديدا لمحطة الطاقة النووية القريبة من زابوريجيا ، دون مزيد من التوضيح.

ويقول مسؤولون محليون في أوكرانيا إن 300 منزل مهدد بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وأصدرت السلطات الأوكرانية تنبيهات للسكان على طول نهر دنيبرو للإخلاء، محذرة من الفيضانات في اتجاه مجرى النهر.

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون لجمع الوثائق والحيوانات الأليفة الأساسية، وإيقاف الأجهزة والمغادرة، مع تحذير من التضليل المحتمل.

وقال أوليكساندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، في مقطع فيديو تم نشره على تيليجرام قبل الساعة 7 صباحًا بوقت قصير أن "الجيش الروسي قد ارتكب عملا آخر من أعمال الإرهاب"، وحذر من أن المياه ستصل إلى "مستويات حرجة" في غضون خمس ساعات .

وقال حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

كما استشهدت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية بقول خدمات الطوارئ إن حوالي 80 بلدة في المنطقة قد تتأثر بتدمير سد كاخوفكا.