شركة الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير محطة نوفا كاخوفكا الكهرومائية بالكامل

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، عن تدمير محطة نوفا كاخوفكا الكهرومائية بالكامل ولا يوجد إمكانية لإعادة إصلاحها.

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باللوم على روسيا في الضرر.

وكتب زيلينسكي على قناته عبر تطبيق تليجرام أن تدمير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية يؤكد فقط للعالم كله أنه يجب طرد روسيا من كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، عن نسف القوات الروسية لسد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع فيسبوك "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".