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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهكت خصوصية الأطفال.. أمريكا تلزم مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار|تفاصيل

أمريكا تلزم مايكروسوفت
أمريكا تلزم مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار لانتهاكها خصوصية

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أن شركة مايكروسوفت ستدفع 20 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بانتهاك قانون حماية "خصوصية الأطفال".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إنه تم اتهام الشركة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة (COPPA) من خلال جمع معلومات شخصية من الأطفال الذين سجلوا في نظام ألعاب "اكس بوكس" دون معرفة والديهم أو الحصول على موافقة منهم، ومن خلال الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية للأطفال ، وقالت FTC في بيان.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن التسوية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل محكمة اتحادية قبل أن تتمكن من دخولها حيز التنفيذ.

ويتطلب الأمر من مايكروسوفت اتخاذ خطوات لتحسين حماية الخصوصية للأطفال المستخدمين لنظام "اكس بوكس Xbox" الخاص بها. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها ستوسع حماية خصوصية الأطفال لتشمل ناشري الألعاب من الأطراف الثالثة الذين تشارك مايكروشوفت معهم بيانات الأطفال.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة ملتزمة بالامتثال للأمر. وأضاف أنه سيتم تحديث عملية إنشاء الحساب وسيتم حل خلل الاحتفاظ بالبيانات الموجود في نظام الشركة.

قال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "يسهّل أمرنا المقترح على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على اكس بوكس، ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها مايكروسوفت وتحتفظ بها عن الأطفال".

وأضاف ليفين: "يجب أن يوضح هذا الإجراء تماما أن الصور الرمزية للأطفال والمعلومات الصحية ليست مستثناة من قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت".

يشترط القانون على الخدمات والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون سن 13 عاما إخطار الوالدين بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين التي يمكن التحقق منها قبل جمع واستخدام أي معلومات شخصية للأطفال.

ومن عام 2015 إلى عام 2020، احتفظت مايكروسوفت بالبيانات التي جمعتها من الأطفال أثناء عملية إنشاء الحساب، حتى عندما فشل أحد الوالدين في إكمال العملية، وفقا للشكوى

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