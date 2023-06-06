شبهوها بالديناصورات.. صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا| صور

اكتشف صياد سمكة بأسنان بشرية غريبة الشكل عندما كان يمارس عمله في خليج تشيسابيك بـ ولاية فرجينيا الأمريكية.

صدم صائد السمكة بمجرد أن رآها ثم قام بعد ذلك بإلتقاء مجموعة من الصور لها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الثلاثاء، حصلت السمكة على لقب “شبيهة الديناصروات” بسبب مظهر أسنانها المرعب.

سمكة بأسنان بشرية

وقال صائدها، سبيرفيشر تود إلدر، 38 عاما: “السمكة لديها أسنان شبيهة بالإنسان تستخدمها في أكل القواقع والمحار وسرطان البحر”.

وأضاف الصياد الأمريكي: “اعتقد أن السمكة ستزن عند وضعها في الميزان 19 رطلا (8.6 كجم)”.

وعن مصير السمكة، أوضح: “طهينا بعضها في قلاية، وبعضنا في مقلاة من الحديد بعد تجفيفها".

صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا

صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا

صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا