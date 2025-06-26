عمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدة

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات المادة الثانية في مشروع قانون الإيجارات القديمة، معتبرًا أنها تهدد الأمن المجتمعي وتفتح أبواب الفتنة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 واضح جدًا، والمادتين 48 و49 كمان، والحكم اللي صدر في نوفمبر 2024 حدد العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل… لكن فجأة الحكومة حطت المادة (2) اللي بتدي مهلة 7 سنين وبعدها يخرجوا الناس ليه؟ ده ماكانش في الحكم أصلا".

ونوه بكري: "واحد ساكن بقاله 40 سنة، وولاده اتولدوا في الشقة، وده بيته وذكرياته، فجأة تقوله امشي وروح آخر الدنيا ماينفعش الكلام ده، هو ده مش بني آدم؟".

وناشد بكري مجلس الوزراء قائلا: "يا حكومة، إحنا عندنا أكتر من 300 ألف شقة مقفولة بقالهم سنين، وناس معاهم 3 و4 شقق سايبينهم، طيب بدل ما نطرد الغلابة، شوفوا الشقق دي الأول".

واختتم: "فيه ناس محترمة من الملاك، واحد قال لي: أنا عندي عمارة في مصر الجديدة وباخد 50 جنيه في الشهر، بس عمري ما أطرد سكان، دي أخلاق. إنما اللي طالع يهدد ويطرد، ده بيسكب زيت على النار".