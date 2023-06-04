نفس طوله.. سمكة قرش أبيض تلفت الانتباه أسفل قارب بأستراليا.. شاهد

لفتت مجموعة من الصور نشرها صياد أسترالي الأنظار عبر السوشيال ميديا بسبب اللحظات النادرة التي وثقها من على قاربه في مدينة جولد كوست بـ أستراليا.

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، سمكة القرش الأبيض تسبح أسفل القارب الصغير علما بأنها نفس طول القارب تقريبا.

قرش أبيض

وقال الصياد الأسترالي، رودني باسيتي إن سمكة القرش يقدر طولها بـ 4-5 أمتار، مضيفا أنه لحسن حظه لم تتعرض سمكة القرش للقارب ولا له بأي سوء.

وأوضح الصياد أن هذه المرة الأولى يعيش بهذه اللحظات النادرة من نوعها.

سمكة قرش أبيض تلفت الانتباه أسفل قارب بأستراليا