أخبار التوك شو .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية ..أبو العينين: نقول للإسرائيليين قدموا مبادرة فعالة بفكر متفتح للقضاء على الإرهاب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين: نقول للإسرائيليين قدموا مبادرة فعالة بفكر متفتح للقضاء على الإرهاب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لمشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في برلمان البحر المتوسط في روما، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان.



مصر الخالدة.. رئيس متحف الحضارة: ننظم فعاليات فنية موسيقية

أكد أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لـ متحف الحضارة، أن المتحف ينظم فعاليات مختلفة ممثلة في حفلات موسيقية وورش عمل للأطفال ومعارض رسم .



محمد حلمي الغر يكشف تفاصيل اقتراح حل أزمة طلاب السودان

كشف دكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يدرسون في كلاً من روسيا والسودان يبلغ 28 ألف طالب بواقع 23 ألف طالب في روسيا ونحو 5 الالاف طالب وأن من سجل حتى الان للاتحاق بالجامعات المصرية يبلغ 15 ألف طالب بين روسيا والسودان وتم تسكين نحو 10500 طالب منهم وتبقى 4500 طالب جاري تسكينهم الفترة القادمة "



التضامن: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وصل لـ22 مليون فرد

أكد الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أن شكاوى "تكافل وكرامة" مربوطة بمجلس الوزراء مباشرة، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي حصلت على أعلى نسبة رد على الشكاوى بـ97% ولا يتم تأجيل أي شكوى.



أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، وحديثه عن زيادة التعداد السكاني في مصر، وتأثيرها على القطاع الطبي والصحي في مصر.



خالد عبد العزيز: مصر تتقدم في الرياضة بشكل غير ملحوظ

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق أن هناك تقدم في مجال الرياضة في مصر ولكن تقدم غير ملحوظ بسبب سرعة التقدم في البلاد والمناطق المجاورة.



ياسمين عز للبنانيات: قولي لزوجك يا فينيقي.. الفرعون بتاعنا احنا بس

نصحت الإعلامية ياسمين عز المرأة اللبنانية بأن تطلق على زوجها "يا فينيقي" عندما تتحدث معه.

ووجهت الإعلامية ياسمين عز خلال برنامجها “ كلام الناس” المذاع على فضائية" ام بي سي مصر"، النصيحة للسيدات اللبنانيات أن تغير مسميات الطعام لزوجها من تبولة وفتوشة ومنقوشة إلى تبول وفتوش ومنقوش، قائلة: "الغي التاء المربوطة من حياتك يا مدام، أما الفرعون عندنا احنا بس".



برلماني: دور الحوار الوطني مناقشة تحديات القطاع الزراعي والوصول لحل توافقي

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وهذا ظهر جليا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ونستعد لمناقشة مستلزمات الإنتاج في الحوار الوطني، من التقاوي والأسمدة والمبيدات، والائتمان الزراعي والقروض.



أنا طلقتهم.. أول تعليق من لوسي بعد مغادرة مسرحية الحفيد

أكدت الفنانة لوسي، أنه لم يتم استبعادها من مسرحية الحفيد، موضحة أنه بعد 44 ليلة عرض العام الماضي، توقفت لعدم قبولها بالإهانة أو الخروج عن النص.



برلماني: لولا مشروعات البنية التحتية لتحولت مصر إلى جراج كبير

علق أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مايو الماضي الي 34.66 مليار دولار .

