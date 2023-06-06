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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: دور الحوار الوطني مناقشة تحديات القطاع الزراعي والوصول لحل توافقي

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وهذا ظهر جليا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ونستعد لمناقشة مستلزمات الإنتاج في الحوار الوطني، من التقاوي والأسمدة والمبيدات، والائتمان الزراعي والقروض.

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الزراعي كان يواجه تحديات مثل تفتيت الرقعة الزراعية ومحدودية الموارد المائية، وبالتالي توجهت الدول لإعادة استخدام المياه المعالجة.

 

وأوضح أن من أهم النقاط الإيجابية أن الدولة المصرية عظمت حجم الصادرات، مثل التمور والموالح وإنتاج أصناف خاصة بمصر في كل الأنواع، واستنباط سلالات ذات إنتاجية عالية وتتحمل تغيرات المناخ.

 

ولفت إلى أن مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي، وهذا دور الحوار الوطني في مناقشة هذه التحديات والاستعانة بالخبراء التنفيذين أو الباحثين، وكل خبراء المجتمع المدني والمؤسسات والمجالس النيابية حتى نصل لنقاط توافقية.

الاسمدة والمبيدات الانكماش الاقتصادي الأمن القومي الحرب الروسية الأوكرانية الحوار الوطني الدولة المصرية الرقعة الزراعية

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