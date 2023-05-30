خبير: الانكماش الاقتصادي ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية .. فيديو

قال الدكتور علي خورشيد أستاذ الاقتصاد الدولي، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه ألمانيا ليس الانكماش الاقتصادي فقط، لأن هذا الانكماش ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "خورشيد" خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه بعد هذه الحرب، ومع تقليل روسيا لتصدير الطاقة لألمانيا، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة كبيرة جدًا، وحاولت ألمانيا أن تنوع مصادر استيراد الطاقة الخاصة بها، وهذا كلفها كثيرًا.

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن الصناعة والاقتصاد داخل ألمانيا تأثرت كثيرًا بسبب زيادة أسعار الطاقة، منوهًا بأن ذلك نتج عنه انكماش اقتصادي، ويحاول مستشار ألمانيا تنويع مصادر الطاقة، للتعويض عن فرق الأسعار التي تشهدها في الوقت الحالي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن ألمانيا قادرة صناعيًا ولديها صناعات كبيرة جدًا، وخاصة صناعة السلاح، وهناك ضغوط على ألمانيا لتوريد سلاح إلى أوكرانيا، وهو ما تسبب في حدوث انكماش داخلي للدولة الألمانية، مشيرًا إلى أن صناعة السلاح في ألمانيا متخفية ولا يمكن أن تظهر في المؤشرات الاقتصادية المعتادة.