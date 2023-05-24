بسبب الحرب الروسية.. أمين الناتو يوجه صفعة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف ما دامت الحرب مستمرة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال ستولتنبرج في حدث نظمه صندوق مارشال الألماني في بروكسل "أعتقد أن الجميع أدركوا أن تصبح أوكرانيا عضوًا في خضم حرب ليس على جدول الأعمال".

وأضاف "القضية هنا هي ما يحدث عندما تنتهي الحرب".

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة الناتو المقبلة شخصيًا المقرر عقدها في يوليو المقبل.

وقد قال سابقًا إنها ستكون اللحظة المناسبة لإصدار بيان سياسي حول احتمالية عضوية أوكرانيا في الناتو.

وفي وقت سابق، جدد زيلينسكي دعوته للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، معتبرًا أنه لا يوجد حاليًا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو.

وأكد “بناء على نتائج أعمالنا، فإن أوكرانيا بالفعل في الحلف، لكن القرار القانوني لم يتخذ بعد. الأمر يستحق اتخاذ هذا القرار، إنه يحفز جنودنا”.