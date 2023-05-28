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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: أمريكا والغرب يشعلان حرب أوكرانيا

لافروف
لافروف

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف،  إن أمريكا والغرب، يستمرون في إشعال الأمور، عبر إطالة أمد الحرب، وإنهم لا يسعون بذلك، إلى الحل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال الوزير الروسي، إن الغرب يلعب بالنار، لأنه يستمر في   العمل على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".

وذكر  لافروف "إنه تصعيد غير مقبول من واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما بأوروبا، لإضعاف روسيا.

وكانت واشنطن أعربت مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال وزير الخارجية الروسي إن التصعيد فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة غير مقبول، وكثير من "العقلاء" في الغرب يفهمون ذلك.

وسبق وحذرت روسيا من أن الأسلحة الغربية لأوكرانيا أهداف لروسيا.

 

الأسلحة الغربية لأوكرانيا إف-16 الخارجية الروسية أمريكا والغرب تزويد كييف حرب أوكرانيا

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