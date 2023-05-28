لافروف: أمريكا والغرب يشعلان حرب أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، إن أمريكا والغرب، يستمرون في إشعال الأمور، عبر إطالة أمد الحرب، وإنهم لا يسعون بذلك، إلى الحل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال الوزير الروسي، إن الغرب يلعب بالنار، لأنه يستمر في العمل على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".

وذكر لافروف "إنه تصعيد غير مقبول من واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما بأوروبا، لإضعاف روسيا.

وكانت واشنطن أعربت مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال وزير الخارجية الروسي إن التصعيد فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة غير مقبول، وكثير من "العقلاء" في الغرب يفهمون ذلك.

وسبق وحذرت روسيا من أن الأسلحة الغربية لأوكرانيا أهداف لروسيا.