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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تواجه مصر الأزمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كاتب صحفي يجيب

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف سمير

كشف شريف سمير، الكاتب الصحفي الحلول التي يمكن اتباعها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد، والتي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سمير ، خلال حواره برنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن مصر لديها منجم من الاستراتيجيات لكن الإشكالية في تطبيق تلك الاستراتيجيات، لافتا إلى أن مصر والأمم المتحدة لديهما اتفاقيات وتعاونيات عدة مع الأمم المتحدة.

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ونوه الكاتب الصحفي شريف سمير، أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمول المشروعات بالدول، وتنتظر العائد والتغيير الجوهري، وهذا ما يثبت حقيقة تلك المشروعات، ممثلا بما يحدث في مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن مصر تواجه أزمات اقتصادية متصاعدة، وهي تحديات تحتاج لحلول عملية، وتدخل من العمل العام والمجتمع العملي. 

وأوضح أنه من بين الحلول التي ستساعد مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية أيضا، تقديم خطط ومقترحات من تيارات سياسية والتواصل مع فصيل بين الحكومة والشعب، وهذا ما نجده في الحوار الوطني.

الحرب الروسية الأوكرانية مصر الأمم المتحدة شريف سمير توك شو صدى البلد

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