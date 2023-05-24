عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بذرة لـ تعاون مستمر ومفتوح

كاتب صحفي
كاتب صحفي

قال شريف سمير، الكاتب الصحفي، إن اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بشرم الشيخ تعد بذرة تعاون مستمر ومفتوح بين جميع الدول الأفريقية.

وأضاف سمير، خلال حواره برنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن البداية الحقيقية لوضع خطة من أجل تنمية القارة السمراء تنطلق بتفعيل الاستثمارات داخل القارة بين الدول الأفريقية، وذلك قبل الامتثال للتجارة الدولية.
 

txt

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023

txt

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

وأوضح أن القارة الأفريقية شهدت إهمالًا كبيرًا، ما جعلها في السنوات الأخيرة ملعبا مفتوح جدًا ـ على حد تعبيره ـ للنهب والسرقة والاستيلاء، بجانب فساد الأنظمة السياسية الذي فتح شهية الغرب على خلق استغلال واستعمار اقتصادي للقارة السمراء وحالة من  التربص للغزو كنوز وثروات الدول الأفريقية.

وأكد أن مصر عند توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019 كانت منتبهة لهذه الكارثة والمأساة التاريخية، فأصبح هناك حالة من الاهتمام بالقارة السمراء.

 

البنك الافريقى اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي شرم الشيخ صدى البلد توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ