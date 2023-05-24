كاتب صحفي: اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بذرة لـ تعاون مستمر ومفتوح

قال شريف سمير، الكاتب الصحفي، إن اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بشرم الشيخ تعد بذرة تعاون مستمر ومفتوح بين جميع الدول الأفريقية.

وأضاف سمير، خلال حواره برنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن البداية الحقيقية لوضع خطة من أجل تنمية القارة السمراء تنطلق بتفعيل الاستثمارات داخل القارة بين الدول الأفريقية، وذلك قبل الامتثال للتجارة الدولية.



وأوضح أن القارة الأفريقية شهدت إهمالًا كبيرًا، ما جعلها في السنوات الأخيرة ملعبا مفتوح جدًا ـ على حد تعبيره ـ للنهب والسرقة والاستيلاء، بجانب فساد الأنظمة السياسية الذي فتح شهية الغرب على خلق استغلال واستعمار اقتصادي للقارة السمراء وحالة من التربص للغزو كنوز وثروات الدول الأفريقية.

وأكد أن مصر عند توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019 كانت منتبهة لهذه الكارثة والمأساة التاريخية، فأصبح هناك حالة من الاهتمام بالقارة السمراء.



