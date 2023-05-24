علي الإدريسي: الاتجاه لـ الاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية.. فيديو

أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن الاستثمار والاتجاه لـ الاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية، موضحًا أن تكلفة التغير المناخي والتلوث أصبح يتحملها الجميع، وهذه التكلفة لها جانب اقتصادي كبير، ولذلك بدأت الدول في التحرك نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال “الإدريسي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن التمويل والتكنولوجيا مشكلتان أساسيتان تواجههما القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق نجاح وخطوات في هذا الاتجاه لا بد من أن يُقدم لها المساندة من المؤسسات والدول المتقدمة.



وأضاف أستاذ الاقتصاد أن مؤتمر المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ شهد مناشدة حقيقة من قبل الدول الأفريقية من أجل تقديم المساعدات المالية والفنية والتكنولوجية حتى تتحرك أفريقيا قدمًا.