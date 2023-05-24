تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن التنمر هو أي ألفاظ أو كلمات تجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح، مشيرا إلى أن التنمر له أشكال كثيرة ومتعددة وجميعها تؤدي إلى الإيذاء النفسي، معقبًا: “الإيذاء النفسي ده ممكن يوصل الشخص إنه ينهي حياته، أو إنهاء حياة الآخرين”.





وأضاف “علام"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن التنمر يسبب عددًا من المشكلات، على رأسها تأخر دراسي و وأرق وتوتر والإصابة بأمراض نفسية.

ولفت استشاري العلاقات الأسرية إلى أنه عادة ما يكون الشخص الذي يتنمر على الناس إلكترونيًا لديه مشكلة نفسية ومهمل نفسيًا أو بعيد عن القيم الدينية والأخلاقية أو لا يتم الاستماع إليه ممن حوله، ومن هنا يقوم بخلق حيثية له من خلف الشاشة، معتقدًا أنه لن تتم معاقبته إذا قام بالإساءة لأحد، ولكن هذا غير صحيح وحاليًا من يقوم بمثل هذه الأفعال تتم معاقبته.



