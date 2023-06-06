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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، وحديثه عن زيادة التعداد السكاني في مصر، وتأثيرها على القطاع الطبي والصحي في مصر.

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وقال أحمد موسى، إن دور الدولة يتمثل في توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين، كما أن القطاع الصحي يعاني من العديد من المشاكل، مثل باقي القطاعات.

وأضاف موسى، اليوم الثلاثاء، أن الموارد محدودة، والإنفاق كبير للغاية، وجميع القطاعات تحتاج إلى رأس مال كبير، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التعليم والصحة.

 

مبادرة صحية

 

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية في جميع التخصصات الطبية، من أجل القضاء على الأمراض السارية، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدا كبيرا خلال الفترة الحالية.

 

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