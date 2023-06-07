أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

أخبار مصر.. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

لكشف ملابسات حادث الحدود.. السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عاصفة ترابية وأمطار رعدية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

يشهد طقس، الأربعاء 7 يونيو 2023، عاصفة ترابية جديدة وأمطار رعدية وموجة حارة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار وترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.

التضامن الاجتماعي جاهزة لتفويج أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية

استعدت وزارة التضامن الاجتماعي لتفويج أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية، يوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبل عيد الأضحي | مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم انخفاضا جديدا، وذلك بعد الإفراج أمس عن أعلاف جديدة، كما شهدت أسعار الأعلاف انخفاضا ملحوظا بالأسواق خلال الفترة الأخيرة ، مما أثر على أسعار الدواجن ليصل سعر كيلو الدواجن الأمهات إلي أقل من 60 جنيها

وفاة الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسى فقيد قطاع البترول والصناعة المصرية ، المهندس مصطفى الرفاعي ، أحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها ، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية

وزيرة التضامن: هدف المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية نجاح الملفات الإسلامية المشتركة

أعربت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عم سعادتها بتسلم مصر المرحلة الثانية من أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي

رفع درجة الاستعداد.. متحدث الري يكشف الإجراءات خلال فترة أقصى الاحتياجات| خاص

صرح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن أجهزة الوزارة تتابع بشكل دائم حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء مع شيوخ مطروح..وحفل زفاف جماعي لـ 200 شاب وفتاة

نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى التواصل ودعم المجتمع المدنى.

مدبولي: الشركات المصرية مستعدة للتعاون مع زيمبابوي في بناء العاصمة الذكية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الدكتور كونستنتينو شوينجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة في زيمبابوي.

الموسيقات العسكرية تشارك فى فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة.

اتفاقية بين وزارة الكهرباء و"مصدر" الإماراتية لإنشاء مشروع لطاقة الرياح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

استقبل 700 ألف راكب.. مطار الغردقة يتصدر قائمة الأعلى تشغيلا خلال مايو

تصدر مطار الغردقة الدولي، قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية، للشهر الثاني على التوالي، ليأتي بعده في الترتيب مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك حسب إحصائية أعلنتها الشركة المصرية للمطارات عن حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال مايو 2023.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خالد عبد الغفار: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق بالقطاع الصحي خلال 9 سنوات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، إن الدولة المصرية سخرت كافة الإمكانات للنهوض بالقطاع الصحى

له إسهام كبير.. الرئيس السيسي ينعى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، اليوم الثلاثاء، قائلا "مش هنسى أبدًا النهارده وإحنا موجودين واسمحوا لي أنعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، الذي توفي بالأمس، وعزائي له ولأسرته، واسمحوا لي أقول كان له إسهام كبير جدًا أثناء وجوده معنا في العمل بوزارة الصحة".

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراة كالآتى :

فرص عمل برواتب مجزية لذوي الهمم في القاهرة.. تعرف على شروط التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة توفير 26 فرصة عمل لذوى الهمم للعمل في الشركة الدولية للتنمية الإدارية والبشرية، والشركة المتحدة إيديوكيشن بالمقطم ، في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية، للشباب من حملة المؤهلات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة

وزيرة البيئة: التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يعظم العائد الاقتصادي لمصر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بدء البرامج التعليمية الصيفية للأطفال بالمتحف المصري بالتحرير

في إطار خطة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لجيل النشء وتعريفهم بالفن والتراث الثقافي والحضاري لبلدهم، بدأ المتحف المصري بالتحرير البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال والذي سوف يستمر وحتى شهر أغسطس المقبل.

التواجد قبل الرحلة بـ 4 ساعات .. معلومات مهمة للمسافرين إلى الحج

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عدد من التعليمات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الجاري، والذي ستنطلق أولى رحلاته في الـ 10 من يونيه الجاري .

ياسمين فؤاد: تعزيز العمل التطوعي في البيئة أحد نماذج الاستثمار في البشر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الشبان العالمية، والذي قام به كل من الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

شيع أهالي قرية العمار جثمان الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في محافظة القليوبية.