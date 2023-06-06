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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

الشهيد محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح

شيع أهالي قرية العمار جثمان الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في محافظة القليوبية.

تشيع جنازة الشهيد محمد صلاح

وانتهت أسرة الشهيد محمد صلاح، منفذ عملية الحدود التي أسفرت عن مقتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين، من دفن جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية، وجرت مراسم الدفن في مقابر الأسرة بقرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين وغيرهم صور الشهيد محمد صلاح إبراهيم عبر مختلف التطبيقات. 

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المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين
وعقب استشهاد الجندي محمد صلاح، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه في فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان، أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن (الجندي محمد صلاح) باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين.

وأعلن المتحدث العسكري وفاة فرد التأمين المصري (محمد صلاح) أثناء تبادل إطلاق النيران، وأكد أنه جارٍ اتخاذ إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ووجه المتحدث العسكري خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

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فيما اتصل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لبحث ملابسات الحادث.

وقدم الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وفي تعليق له عن الشهيد محمد صلاح، كشف المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، كيفية اشتباك الجندي المصري مع عناصر الجيش الإسرائيلي في حادث الحدود بين مصر وإسرائيل.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، إن مهربا خرج من الجانب المصري وقطع السور السلكي ودخل للجانب الإسرائيلي، وتابع المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن "الجندي المصري (محمد صلاح) الواقف خدمة يؤمن الحدود المصرية من المتسللين والمهربين عندما رأى المهرب اندفع خلفه في الرابعة فجرًا".

وأكد المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن تأمين مصر لحدودها يصب في مصلحة الجانبين، حيث لا يستفيد أحد من التسلل عبر الحدود.

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