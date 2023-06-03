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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكدا على التنسيق المشترك|وزير الدفاع يعزّي نظيره الإسرائيلي في ضحايا حادث اليوم

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم.

وقدم الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من  إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وزير الدفاع

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه في فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة ۲  آخرين.

المتحدث العسكري

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث العسكري أنه جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واختتم المتحدث العسكري بيانه بتوجيه خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الإسرائيلي المتحدث العسكري القوات المسلحة

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