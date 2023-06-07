بعد الفركشة|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا: صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائمة هدايا ومصروفات خاصة بشاب وخطيبته خلال فترة خطبتها، حيث طالب الشاب عروسته برد قيمة تلك المصروفات بعد أن أخبرته برغبتها في فسخ الخطوبة .

الصورة لاقت تفاعلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث رصد الشاب بالتفصيل كل المبالغ التي أنفقها على خطيبته ، لكنه لم يجد حرجاً من طلب حقه بهذه الطريقة ، بعد رغبتها في الانفصال عنه .

ويبدو أن الشاب كان قد سجل كل التفاصيل بشكل شبه يومي ، حيث كتب أسعار الهدايا التي منحها لخطيبته، وكذلك الورد والمقابلات وتكلفة حفل الخطوبة .

وكتب العريس : حفل الخطوبة : 4000 جنيه

حفل عيد ميلاد للعروسة : 1500 جنيه

بوكس هدايا في عيد الحب : 450 جنيهًا

بوكس هدايا وشيكولاتة في رأس السنة : 350 جنيهًا

وجبة غداء بمطروح : 400 جنيه

دبدوب احمر : 250 جنيهًا

وهكذا استمر العريس في رصد كل التفاصيل والاسعار في القائمة التي أرسلها لخطيبته السابقة كي يسترد مستحقاته المالية منها ، وكتب في نهاية القائمة ملحوظة:

“لم يتم احتساب ما تم صرفه في الخروجات أو الفسح أو المواصلات رغم انها كانت جميعها أوبر وان دراف ، أو ما تم صرفه بالكافيهات أو الغداء الذي كان عادة بالخارج على حساب العريس نظراً لوفاة والدة العروس وعدم وجود أحد بمنزلها ”.