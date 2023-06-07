مقتل شخصين.. تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار بأمريكا.. وفيديوهات توثق الحادثة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بالرصاص، خلال إطلاق نار أمس الثلاثاء في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال قائد شرطة المدينة ريك إدواردز، إنه تم احتجاز شخصين.

وأضاف أن أشخاصًا آخرين أصيبوا بجروح لأسباب أخرى غير الطلقات النارية، يعالجون أيضًا في المستشفيات.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب الذهاب إلى المنطقة القريبة من مسرح ألتريا، حيث وقع إطلاق النار.

ووفقًا لموقع "8 News"، وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وكان من المقرر أن يقام حفل آخر لمدرسة توماس جيفرسون الثانوية في وقت لاحق من المساء، ولكن الحفل ألغي بعد الحادث.

وتم تداول مقاطع فيديو وثقت اللحظات الأولى بعد الحادث، حيث تم إطلاق 20 طلقة من الرصاص وفقًا لتقارير محلية.