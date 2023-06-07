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برلمان

 برلمانية: كلمة السيسي في المؤتمر الطبي الأفريقي تؤكد اهتمام مصر بقضايا الصحة

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، يعكس مدي اهتمام مصر في تعزيز الإهتمام بقضايا الصحة في القارة الأفريقية ، لمواجهة الأوبئة وكافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي ، إذ أكد  الرئيس السيسي علي أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة.

 

وقالت  نبيه إن  إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن احتفال كبيرة بمناسبة خلو مصر في فيروس سي بمثابة انجاز ضخم للقضاء علي مرض مزمن كان يكلف الدولة أموالا باهظة في العلاج مشيرة إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تبنت عدد كبير من المبادرات الصحة منها الـ 100 مليون صحة وسرطان الثدي غيرها لتوفير رعاية صحية ومواجهة كافة الأمراض المزمنة ولم تحمل المريض أي تكلفة  .

 

وأشارت" عضو مجلس النواب " إلى أن كلمة الرئيس عكست ما اكتسبته مصر من خبرات كبيرة في المجال الصحي على مدار ال9 سنوات الماضية، لتكون نافذة تنطلق من خلالها في صياغة خريطة إفريقية موحدة تسهم في تحسين أوضاع الصحة بالقارة السمراء ودعم بناء قدراتها خاصة وأن كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، مؤكدة أن مصر رائدة في صناعة الدواء واللقاحات وتمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع  .

 

وكان  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  في كلمته في المؤتمر إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من "فيروس سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

 

وأضاف السيسي في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية وأن تلعب مصر دورًا إيجابيًا في هذا الموضوع.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التي نمتلكها، مسلطًا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين.. مؤكدًا أن مصر حاولت معالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين . 

شيماء محمود نبيه عبدالفتاح السيسي مجلس النواب صحة أفريقيا القارة الافريقية

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