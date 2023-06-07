مي فاروق في ضيافة «صدى البلد» بعد نجاح أفتكر لك إيه

حلت المطربة مي فاروق ضيفة على موقع “صدى البلد” في ندوة تم تكريمها فيها عن أغنيتها الجديدة “أفتكرلك إيه"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وصدى جماهيريا ملحوظا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة مي فاروق، خلال الندوة، عن كواليس تقديمها أغنية “أفتكرلك إيه”، وتعاونها مع الملحن عمرو مصطفى والموزع نادر حمدي، كما كشفت عن التسجيل المسرب للأغنية ذاتها بصوت شيرين عبد الوهاب.

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وخلال الندوة، تحدثت مي فاروق عن تألقها خلال الفترة الماضية في عدد من الحفلات، ولعل أبرزها حفل روائع الموجي الذي شاركت فيه بصحبة عدد كبير من الفنانين بالمملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تتصدر بعد انتهائه بلحظات مؤشرات البحث.

وتمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال أغنية “أفتكر لك إيه”، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى.

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في غضون يومين، لتحتل بأغنية “أفتكر لك إيه” المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة في مصر.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير التي حققته بحفل روائع الموجي.

ومن المقرر أن تقوم مي فاروق بإحياء الحفل يوم الجمعة 9 يونيو المقبل على مسرح “بنش مارك” بالمملكة العربية السعودية.