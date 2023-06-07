عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطالب باستثمار زيارة قرينة بايدن لمصر في تنشيط السياحة الداخلية ببرامج متميزة

الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد اللطيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية “مسافرون” للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن القطاع السياحي في مصر حاليا يشهد طفرة في معدلات الإشغالات والحجوزات، وهذا نتاج للقرارات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحفزة والمشجعة للقطاع، والتي تؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع السياحي في نشاط الحركة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، وتشغيل أكثر من 74 صناعة مرتبطة بحركة ونشاط السياحة .

وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أنه لا بد من تقديم مزيد من الدعم والمساندة للقطاع السياحي وتوفير سبل نشاطه، خاصة التسويق الجيد للمقاصد السياحية خارجيا، والتوسع في التحالفات مع شركات الطيران الأخرى، وإنشاء شركات طيران خاصة لنقل السياح من مختلف دول العالم للمقاصد السياحية المصرية.

ونوه إلى وجود نقص في عدد الغرف الفندقية في مصر بالتوازي مع أعداد السياح المستهدفين من قبل الدولة، وهي 30 مليون سائح خلال 3 سنوات، وهذا يستدعي التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وصولا إلى 500 ألف غرفة كحد أدنى، وهناك حلول سريعة لذلك من خلال توفير التمويل من القطاع المصرفي للفنادق والقرى السياحية تحت الإنشاء وينقصها التمويل للدخول في العمل، وهذه القرى منها الكثير في مدينة مرسى علم على سبيل المثال.

وأشار إلى أهمية حل التحديات التي تواجه بعض الفنادق في مرسى علم والمدن السياحية من خلال الحد من المغالاة في توصيل الكهرباء لهذه الفنادق، حيث إن الأسعار مرتفعة جدا في مدينة مثل مرسى علم، وكذلك العديد من الرسوم، خاصة أنه كلما خف العبء عن السياحة تمكنت من الازدهار والنمو بشكل أكبر وأسرع.

ودعا عبد اللطيف إلى اتخاذ طرق ووسائل غير تقليدية للتسويق للمقاصد السياحية المصرية وأنماطها  المختلفة والتواجد برسائل تستهدف أبناء الدولة التي يتم التسويق بها وتلبي رغباتهم، أي لا تكون الرسالة التسويقية موحدة حتى نلبي راغبي السياحة الشاطئية والترفيهية والدينية والتاريخية والسفاري والسياحة الصحراوية وغيرها.

واقترح إعداد فيلم وثائقي مدته لا تزيد على 5 دقائق عن أبرز زعماء وقادة العالم الذين زاروا المقاصد السياحية المصرية، وكذلك الشخصيات العامة والمشاهير وملخص عن انطباعاتهم عن مصر وتسويق هذا الفيديو عبر وسائل السوشيال ميديا والقنوات التليفزيونية بالأسواق المستهدفة.

وشدد على ضرورة استثمار حالة الزخم وتسليط الضوء بوسائل الإعلام العالمية على زيارة قرينة الرئيس الأمريكي لمصر ومنطقة الأهرامات وبعض المعالم السياحية والتاريخية في مصر، وذلك من خلال إعداد برامج سياحية تلبي رغبات السائح الأمريكي الراغب في الاستمتاع بزيارة مصر وحضارتها، وكذلك باقي سياح العالم.

الدكتور عاطف عبد اللطيف جمعية مسافرون للسياحة والسفر السياحية المصرية السياحة الغرف الفندقية القطاع السياحي تنشيط السياحة جمعية مسافرون للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

ترشيحاتنا

اعتراض فشنك| الأهلي يضغط لضمان عدالة حكم النهائي.. والوداد يرفع شعار "اشمعنى"

دفع الصادرات المصرية.. مركز تحديث الصناعة يجري مباحثات مع البنك الإسلامي للتنمية

تصعيد خطير.. أوكرانيا تمطر قرى خيرسون بـ 60 قذيفة

جزء ثان من جعفر العمدة.. محمد سامي يفجر مفاجأة

روسيا تكشف عن تحركاتها لتأمين محطة زابوريجيا قبل زيارة جروسي

العثور علي هيروين وسلاح و5 ملايين جنيه بحوزه 4 أشخاص في حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

بسبب فيروس كورونا.. معلمو الابتسامة يلقون رواجا في اليابان| شاهد القصة

أعلى عائد في مصر 39‎%‎ مقدمًا.. ما هي شهادة اختيارك الجديدة؟ (تفاصيل)

جمال شعبان يحذر من خروج هؤلاء الأشخاص في العاصفة الترابية اليوم

فيديو

شيرين أم أنغام؟.. عمرو مصطفى يجيب على السؤال الصعب عن صوت مصر

الحرب اشتغلت .. الكاف ينحاز للوداد على حساب الأهلي/ فيديو جراف

رد قوى من دعاء فاروق على مطالبي المساكنة قبل الزواج

الإخوان حاولوا تجنيده في الخارج.. خالد يوسف يكشف خبايا «30 يونيو»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ