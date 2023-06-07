عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

دعم مادي وفني للأفكار التكنولوجية المتميزة .. مسار ومنهج قوي في التعليم العالي لأجيال طلابية واعدة

مشروعات التخرج
مشروعات التخرج

التعليم العالي:

  • الحاضنات التكنولوجية وفرت فرص عمل للشباب
  • تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد يمثل أهمية كبير
  • نعمل على المساهمة في الحد من البطالة ومكافحتها

 

تهتم وزارة التعليم العالي في هذا الوقت من العام بدعم مشروعات التخرج و تنمية مواهب الطلاب  ، عن طريق إطلاق العديد من مبادرات الاحتضان للمشاريع  ، وخاصة المشروعات التي تستحق التنفيذ ، و التي يمكن ان يكون لها دور فى تنمية المجتمع .


وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هذا الدعم يتم عن طريق ان هناك حاضنات تكنولوجية لدعم مشروعات التخرج ، مثل دعم حاضنة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تعُد إضافة للحاضنات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" الذي يحتضن طلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، كما يتم توفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة، وذلك حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة، لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

وأوضح رئيس الأكاديمية أنه قد تمت مراعاة توزيع الحاضنات في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لكي تخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها في الحاضنات التابعة للأكاديمية بلغ 182 شركة ناشئة تخرج منها بالفعل 151 شركة، بينما وفرت الحاضنات أكثر من 954 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالي تمويل الحاضنات نحو 120 مليون جنيه.

بينما قال الدكتور إسلام أبوالمجد أن الحاضنة تهدف إلى دعم الأفكار والشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وتوفير الدعم الفني والمالي والإداري اللازم؛ لتطوير هذه الأفكار وتحقيق نجاحها من خلال توفير الدعم الفني والتقني بهدف توطين التكنولوجيا وخلق صناعة مصرية جديدة، مشيرًا إلى أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد يُمثل أهمية كبيرة خاصة في معظم المشروعات القومية للمُساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.  

وأوضح أبوالمجد بالتعاون المثمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة القومية للاستشعار من البُعد في مختلف المجالات، موضحًا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد يمثل أهمية كبيرة لتطوير البحث العلمي ودعم رؤية مصر 2030.
 

ومن جانبها، لفتت الدكتور غادة خضري مدير حاضنة الاستشعار إلى أن الحاضنة تُطلق دورة احتضان سنويًّا؛ وهذه الدورة هي الثانية للحاضنة وتتضمن تطبيقات متنوعة لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ لتشجيع الشباب من رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم.

 

وأضاف أن ذلك من خلال توفير الدعم الفني والمادي وتحويل الأفكار إلى شركات تكنولوجية ناشئة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحتها، وصولًا إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

 

وكان شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي ، تأهيل الطلاب بالتعاون مع الصناعة ومجتمع الأعمال، ويتضمن مناقشات حول: (إعداد خريج مؤهل لسوق العمل "محلي  - إقليمي - دولي"، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء من الصناعة والتدريب الميداني المهارى للطلاب للإعداد لسوق العمل، ودعم خطط واستراتيجيات الابتكار، وربط مشاريع التخرج للطلاب بمشكلات صناعية، والمشاركة في منتديات التوظيف).

 

وقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاقتصاد المعرفي الاستشعار من الب عد وعلوم الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: تعظيم الشراكة مع المؤسسات الدولية يسهم في تطوير الصناعة الوطنية

وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي حياة كريمة لبحث تكثيف التعاون بين الجانبين

طلاب "فنون تطبيقية حلوان" يفوزون في مسابقة التصميم الدولية ARAB STARPACK للتغليف

تفاصيل الحصول على منح للحصول على درجة الماجستير خارج مصر

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وهيئة الرقابة المالية لإجراء البحوث فى التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر

آخر موعد 30 يونيو..التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أخبار التعليم| بدء فصل الصيف فلكيا بعد 14 يومًا.. هيئة الاستشعار تحقق تطورا في ربط المشروعات البحثية بالصناعة

ترشيحاتنا

مساعد وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان عددًا من مكاتب الشهر العقاري المطوّرة|صور

المنتدى الإعلامي المصري العماني.. تطوير التعاون والتثقيف لمواجهة الذكاء الاصطناعي

لمواجهة تقلبات الجو.. 10 نصائح لحماية الجسم أثناء ارتفاع الحرارة

لا تلتفتوا لهؤلاء | طلب رسمي من مرتضى منصور للجميع

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

مفاجأة في التقرير الطبي لـ مصابة في انهيار لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

تدمر المناعة.. عادة غذائية خاطئة يفعلها معظمنا يوميا

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

فيديو

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ