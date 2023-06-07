عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسوية النزاعات وقضايا التنمية على قمة أولويات مباحثات السيسي في جولته الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 تركز الجولة الإفريقية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق، على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وقضايا النزاعات بالقارة الإفريقية وسبل تسويتها والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقاهرة، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى. 

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد الصحفي المرافق للرئيس" أن الرئيس السيسي سيجري مباحثات ثنائية هامة في العاصمة الأنجولية مع نظيره الأنجولى جواو لورينسو يعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة بناء علاقات قوية وتعزيز مجالات التعاون القائمة وتطوير التعاون في كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية كالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وأشار المتحدث إلى أن أنجولا التي تشهد حاليا معدلات نمو اقتصادي تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر وهو ما ستركز المحادثات بين الجانبين.

وأوضح أن المباحثات ستتناول أيضا على المستويين الإقليمي والدولي القضايا المطروحة التي لها علاقة بالشمال الإفريقي، وبؤر النزاعات الأخرى، والأزمة السودانية، علاوة على النشاط الذي يقوم به الرئيس الأنجولي وبلاده في تسوية النزاعات سواء من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى، أو منطقة الجنوب والوسط الإفريقي.

الدور المصري بإفريقيا

وقال المتحدث الرسمي إن المغزى المهم لزيارة الرئيس السيسي إلى الجنوب الإفريقي - بالإضافة إلى كونه أول رئيس مصري يزور أنجولا، والمشاركة بعد ذلك بقمة الكوميسا بزامبيا وزيارة موبوتو عاصمة موزمبيق - يتمثل في كونه يشكل امتدادا للدور المصري بإفريقيا والذي شهد نشاطا واضحا وملموسا على صعيد القارة بأسرها خلال السنوات الماضية، وكذلك الاهتمام المصري المكثف والذي وصل إلى ذروته عام 2019 برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستمرت تلك الذروة في الدور المصري حتى الآن بإفريقيا مع رئاسة مصر للكوميسا عام 2021 حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع غدا إلى زامبيا، إضافة رئاسة مصر إلى النيباد (الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي) في العام الماضي.

وأكد المتحدث أن رئاسة مصر لتلك المؤسسات عكست ثقة الدول الإفريقية في دورها وقيادتها سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو الكوميسا الذي يعد تجمعا ضخما يضم 21 دولة لها حجم تجارة بينية كبير وإمكانيات اقتصادية ضخمة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكبر المساهمين في حجم التجارة البينية داخل الكوميسا الذي يعد تجمعا هاما بالنسبة لمصر التي ترأسته خلال العامين الماضيين، كما ترأست مصر لجنة تسيير النيباد، وكل ذلك يعد علامة ومؤشرا واضحا للدور المصري النشط والفاعل والذي ينبع من اهتمام وصدق حقيقي في التعامل مع دول قارة إفريقيا باعتبارنا أشقاء تجمعنا أهداف مشتركة ومصير واحد في ضوء التفاهم الكبير بين الرئيس السيسي وزعماء وقادة دول القارة الإفريقية سواء على المستوى الشخصي أو على صعيد تبادل الزيارات الثنائية والاتصالات المستمرة مع جميع القادة الأفارقة.

السيسي الجولة الأفريقية أنجولا زامبيا موزمبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

رئيس الوزراء: الانتهاء من نقل الوزارات بالكامل للعاصمة الإدارية قبل نهاية الشهر

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن طارق حامد.. والزمالك يترقب

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

ترشيحاتنا

السبب صادم.. تيك توكر يتوعد فتيات شهرن به باستخدام AI

المفتي لوفد أرثوذكسي صربي: التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية عقبة أمام مبادرات الحوار

الجامعة العربية تتلقى مبادرة وطنية سودانية لحل الأزمة

سرقا 26 ألف رصاصة.. الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين من النقب لهذا السبب

في أزمة مديونية الاندية لاتحاد الكرة.. بند 7 يصدم الزمالك وعقبة وحيدة للأهلي 

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتل هوائية صحراوية| عاصفة جديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي نفسك خارج المنزل؟

عمل نفسه ميت.. فيديو طريف لـ سنجاب من تايلاند يثير سخرية الملايين| شاهد

كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

بسبب فيروس كورونا.. معلمو الابتسامة يلقون رواجا في اليابان| شاهد القصة

فيديو

هل تعمد الشناوي عدم مؤازرة شوبير في لقاء الوداد / فيديو جراف

10 آلاف جنيه مصاريف غير الأكل والشرب.. شاب يطالب خطيبته برد قيمة الهدايا بعد الفركشة «فيديوجراف»

بإطلالة بسيطة.. ماريتا عاصى الحلانى تحتفل بزفافها.. فيديو

جزء ثان من جعفر العمدة.. محمد سامي يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ