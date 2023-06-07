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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين: زيارة الرئيس لجنوب شرق أفريقيا تفتح أسواقا جديدة للصادرات

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن مشاركة مصر في القمة الثانية والعشرين للتجمع الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، المقرر عقدها في العاصمة الزامبية "لوساكا" بمشاركة 21 دولة أعضاء في التجمع، يؤكد حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على توطيد العلاقات المصرية – الأفريقية، موضحا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يعكف على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع أفريقيا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي نجح بفضل تحركاته ومجهوداته الحثيثة في بناء علاقات مصرية – أفريقية شديدة القوة والمتانة والعمق، عبر الانفتاح على القارة الأفريقية ومشاكلها والتحديات التي تواجهها، وأصبحت الهموم الأفريقية حاضرة في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها مصر، وذلك بعد سنوات من محاولات إبعاد مصر عن محيطها الأفريقي، الأمر الذي أصاب العلاقات المصرية الأفريقية بحالة من الجمود.

 استمرار جدول أعمال الكوميسا للتكامل الإقليمي

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن قمة الكوميسا تستهدف في المقام الأول معالجة الديناميكيات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والعالمية الحالية، بما في ذلك آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية الحالية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ومن ثم تم حشد الدول الأعضاء في "الكوميسا" حول مجالات التركيز الرئيسية، للتعامل مع هذه التحديات من أجل ضمان استمرار جدول أعمال الكوميسا للتكامل الإقليمي على المسار الصحيح، مؤكدا أن الدولة المصرية عظمت ورسخت دورها الريادي في القارة الأفريقية ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في العلاقات مع دول القارة السمراء، إيمانا بأهمية العمل الإفريقي المشترك، وأن السلام ركيزة التنمية الأساسية في القارة.

وأكد أن جولة الرئيس السيسي الأفريقية جاءت في التوقيت المناسب تماما، لتعزيز الوجود المصري في أفريقيا، موضحا أن الرئيس السيسي يهدف دومًا إلى توطيد العلاقة مع الدول الأفريقية، لما لهذه القارة السمراء من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بدول أفريقيا يقطع الطريق على محاولات البعض زرع احتقانات بيننا وبين دول القارة الأفريقية، مؤكدا أن جولة الرئيس إلى أفريقيا تنعكس بشكل إيجابي على زيادة فرص الصادرات المصرية وزيادة معدلات التجارة مع أفريقيا، وستفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، مما يشجع حركة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية.

ونوه بأن تلك الجولة ستعيد مصر لمكانتها المرموقة أفريقياً وعالمياً، لأنها تكرس بدورها الدبلوماسية الرئاسية في استعادة وتمكين العلاقات ووضع أطر للتعاون وإعادة أسهم مصر في أفريقيا، موضحا أن الدبلوماسية الرئاسية هي الأداة الأكثر فعالية في أفريقيا لأنها تختصر الطريق وتفعل ما يتم الاتفاق عليه سواء على مستوى العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والتجاري والسياسي.

الاقتصادي التجارية الرئيس السيسي الصادرات العلاقات المصرية القارة الافريقية القارة السمراء

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