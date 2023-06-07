غزل المحلة يتفوق على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهى غزل المحلة، الشوط الأول متقدما على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز مصطفي العش، هدف تقدم غزل المحلة في الدقيقة 25 بعد إرسال جابرييل أوروك الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وقابلها مصطفى العش بتسديدة من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – عمرو موسى - عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - إلياس الجلاسي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - محمد عبد اللطيف جريندو.



بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد ميهوب لحراسة المرمى،

مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، ايهاب سمير، لخط الدفاع

حميد ماو، أحمد النادرى، محمدجابر، أحمد الشيخ، عبد الرحمن عاطف لخط الوسط وجابريل أوروك مهاجما وحيدا.