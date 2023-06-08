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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق التمريض 2023 بجميع المحافظات.. وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

تنسيق التمريض 2023
تنسيق التمريض 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية التقديم في معاهد التمريض بعد ظهور نتيجة الإعدادية، بالاضافة الي الشروط المطلوبة وأوراق التقديم المطلوبة للتقديم في تمريض 2023.

ما هي الشروط المطلوبة في تنسيق التمريض 2023

الشروط الأساسية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان ويجب أن تتوافر لدى الطالب حتي يتم التقديم في تنسيق التمريض 2023، ما يلى:

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون الطالب المتقدم حسن المظهر والسمعة.

- يجب أن يقر الطالب أو الطالبة وولي الأخبار أن الطالب متفرغا للدراسة.

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

-يجب أن تكون الشهادة الإعدادية التي يحصل عليها الطالب في نفس عام مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- حرصا على مبدأ التوطين يجب أن يكون الطالب من أبناء المحافظة التي منها على الشهادة الإعدادية.

- أما عن المحافظات النائية لا تقبل أي طلبات من خارج المحافظة إلى بعد أن يتم استكمال الأعداد من الدورين الأول والثاني من أبناء المحافظة.

- يجب ألا يقل سن الطالب عن 15 عاما، وفي حالة عدم استكمال الأعداد يمكن أن يتم النزول بالسن 6 أشهر مع مراعاة المجموع الأعلى لدرجات، وذلك من خلال قرار من وزير الصحة.

- يجب على الطالب أن يتم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

ما هي الاختبارات المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2023


وحددت الوزارة بعض الاختبارات التي يجب على الطالب اجتيازها للتقديم في تنسيق التمريض 2023 وجاءت كالتالى:

- اختبار اللغة العربية من خلال اختبار الإملاء والذى يشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار.

- أما عن اختبار اللغة الإنجليزية يتطلب من الطالب الحصول على 7 درجات من 10 درجات.

- اختبار كشف الهيئة والذي يتمثل في (الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن).

- يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الشخصية  بما تضمن (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل).

- يجري الطالب الاختبار الطبي من خلال القومسيون الطبي بالمحافظة، ويعد هذا الاختبار من الاختبارات الأساسية والذي يتمثل في (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات).

- ومن أهم اختبارات التقديم الاختبار النفسي الذي يتم من خلال إخصائي نفسي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2023

-تقديم عدد (2) من صورة بطاقة ولي أمر الطالب الراغب.

- تقديم الأصل من الشهادة الإعدادية وعدد (3) صور منها.

- تقديم شهادة ميلاد الطالب ويجب أن تكون أصلية وعدد (3) صور منها.

- تقديم طابع مهن طبية ودمغات.

- استمارة التقديم.
- تقديم عدد (6) صور شخصية للطالب 4×6.

القبول في تنسيق التمريض 2023


وفي حالة قبول الطالب يأخذ من الطالب وولي الأمر تعهدا على قبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة، والتي تم ذكرها كإحدى شروط التقديم في تنسيق التمريض 2023.

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