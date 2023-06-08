عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يتألق في ظهور مميز على انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان حسن الرداد صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الرداد بإطلالة كاجوال رياضية، باللون الاسود، مع نضارة شمسية مختلفة ومميزة.

يجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023. 

وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبل بعد الانتهاء من اختيار أبطال العمل.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

يذكر أن اخر أعمال الفان حسن الرداد فيلم “تحت تهديد السلاح” والذى يدور في إطار من الأكشن والإثارة،  وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

إطلالة كاجوال التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان حسن الرداد الفان حسن الرداد فيلم “تحت تهديد السلاح”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

ترشيحاتنا

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

أمريكا .. ترامب يخضع للتحقيق الجنائي بسبب وثائق سرية

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: الزموا منازلكم

هاني شنودة: قدمت 12 فيلما لعادل إمام|فيديو

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 15 حبة ترمس كل يوم.. ولن تتوقع ما سيحدث

للرجال فقط.. تعرف على فوائد جذور الماكا

مليونير يثير الجدل بتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.. اعرف القصة

هؤلاء الممنوعون من تناول المشمش نهائيا.. تعرف عليهم

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ