حسن الرداد يتألق في ظهور مميز على انستجرام

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وظهر الرداد بإطلالة كاجوال رياضية، باللون الاسود، مع نضارة شمسية مختلفة ومميزة.

يجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبل بعد الانتهاء من اختيار أبطال العمل.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

يذكر أن اخر أعمال الفان حسن الرداد فيلم “تحت تهديد السلاح” والذى يدور في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.