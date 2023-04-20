طرح فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد على هذه المنصة

كشفت منصة “جوي” عن طرح فيلم “تحت تهديد السلاح”، والذى يعد أحدث أفلام الفنان حسن الرداد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

حسن الرداد ومسلسل “محارب”

أعلن الفنان حسن الرداد عن تأجيل مسلسله الرمضاني “محارب” إلى رمضان 2024.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عملا دراميا متميزا، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024، وإن شاء الله ألتقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب”.