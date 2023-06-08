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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الرئيس السيسي يتبع سياسة الانفتاح على جميع الدول الأفريقية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد حمادة

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع سياسة الانفتاح على جميع الدول الأفريقية، وعودة مصر بقوة إلى تلك الدول، مشيرا إلى أن هناك محاور مهمة للتعاون فى القارة السمراء.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد حمادة، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والدول الأفريقية، وهناك تعزيز لتلك المصالح من خلال الزيارات، خاصة أن هناك معدلات تنمية واسعة فى أفريقيا، إلى جانب الموارد الطبيعية.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد حمادة، أن الرئيس السيسي حريص على أن يكون هناك تعامل مباشر مع كل الدول الأفريقية، خاصة الدول التي تستطيع فى تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أن تحقق معدلات تنمية، وذلك من خلال تعزيز المصالح المشتركة.

محمد حمادة الدول الافريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مصر والدول الأفريقية الموارد الطبيعية

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