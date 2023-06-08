يعد تطبيق واتساب Whatsapp هي إحدى منصات المراسلة الرائدة في العالم ، وبعد سنوات لا حصر لها من إرسال صور منخفضة الجودة عبر التطبيق ، تعمل الشركة أخيرًا على تحسين تجربة المستخدم لمشاركة الصور بأحدث إصداراتها التجريبية.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تتيح التحديثات التجريبية لتطبيق واتساب على نظام التشغيل iOS و أندرويد للمستخدمين الآن إرسال صور عالية الجودة (HD) مع الحفاظ على أبعادها الأصلية.

تهدف هذه الميزة إلى تحسين جودة الصور وتجربة مشاركة وسائط أكثر ثراءً. على الرغم من أن الإصدار يقتصر حاليًا على مختبري الإصدارات التجريبية ، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى جمهور أوسع في الأسابيع المقبلة.

يتم تمييز الصورة عالية الدقة بملصق صغير عالي الدقة لمعلومات المستلم

تتضمن تحديثات واتساب التجريبية الأخيرة ، iOS 23.11.0.76 و Android 2.23.12.13 ، خيارًا جديدًا لإدارة جودة الصورة.

يمكن للمستخدمين الآن اختيار إرسال الصور بجودة أعلى عن طريق تحديد خيار "HD" عند مشاركة الصور. من المهم ملاحظة أنه أثناء الاحتفاظ بأبعاد الصورة ، لا يزال ضغط الضوء مطبقًا على الصورة. وهذا يضمن نقلًا فعالًا مع الحفاظ على تحسن ملحوظ في الجودة المرئية.

يتم تنشيط ميزة مشاركة الصور عالية الجودة عندما يختار المستخدمون صورة أكبر حجمًا لإرسالها.

يظهر خيار اختيار جودة أعلى لمثل هذه الصور فقط ، ويظل الإعداد الافتراضي هو "جودة قياسية".

وبالتالي ، يجب على المستخدمين تحديد خيار HD يدويًا في كل مرة يرغبون في مشاركة صورة بجودة محسنة.

خاصية جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى جودة HD..الطريقة هنا

و عند إرسال صورة باستخدام خيار "جودة عالية" ، يتم تمييزها على هذا النحو ، مع إضافة علامة خاصة إلى فقاعة الرسالة. هذا يسهل على المستلمين التعرف على الصور المرسلة بجودة محسنة.

بينما تقتصر هذه الميزة حاليًا على الصور المشتركة في المحادثات ، إلا أنها لا تمتد إلى مشاركة الفيديو أو تحديثات الحالة. لا يزال إرسال مقاطع الفيديو بجودة أعلى يتطلب إرسالها كمستندات. ومع ذلك ، يعمل واتساب على تحسين إمكانات مشاركة الوسائط ، ومن المتوقع أن تعالج التحديثات المستقبلية هذه القيود.

مع أحدث الإصدارات التجريبية من واتساب لنظامي التشغيل iOS و Android ، يمكن لمختبري الإصدارات التجريبية الاستمتاع أخيرًا بميزة كان من المفترض أن تكون موجودة في التطبيق في وقت سابق ، ولكن كل شيء على ما يرام. مع تقدم عملية الطرح ، سيستفيد المزيد من المستخدمين من القدرة على مشاركة الصور عالية الدقة ، مما يوفر نظامًا أساسيًا للاتصالات أكثر جاذبية. قدم التحديث التجريبي الجديد أيضًا لوحة مفاتيح رموز تعبيرية معاد تصميمها من بين ميزات أخرى. يجب على المستخدمين ترقب التحديثات المستقبلية حيث يواصل واتساب تحسين وتوسيع قدرات مشاركة الوسائط.