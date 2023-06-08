وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا

وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى" الذى تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بأسبانيا ، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التى تُستخدم فى الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

البلازما

ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية إرتباطاً بمعدلات التبرع بالبلازما وإرسالها إلى أسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى المجالات الطبية والعلاجية.

كما يأتي ذلك تنفيذاً للإتفاقية التى وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية فى نوفمبر 2020.