عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الاحتياطي الأجنبي في تونس لأقل مستوى في 4 سنوات

تراجع الاحتياطي الأجنبي
تراجع الاحتياطي الأجنبي في تونس

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يومًا من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، بحسب البنك المركزي التونسي.

وأظهرت أرقام المركزي التونسي انخفاض الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو، وهو ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.

ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويشترط المقرضون الدوليون الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات الصندوق رافضًا مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.

تونس البنك المركزي التونسي حتياطيات النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية تنمر وكلام مؤذي.. القصة الكاملة لاعتذار حلا شيحة للوسط الفني ونقابة الممثلين

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

استشهاد ضابط شرطة.. الداخلية: مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

العين على أبو مكة| محمد صلاح مطلوب في الهلال السعودي بهذا الرقم الضخم

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

ترشيحاتنا

زيادة أسعار شرائح الكهرباء الشهر المقبل .. تفاصيل

ليس لها مثيل.. بيع ساعة فلكية من القرن الثامن عشر بمبلغ خيالي

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان المحافظات

احذروا .. تناول الخبز الأبيض في هذا التوقيت يسبب مشاكل صحية خطيرة

العاصفة تقترب.. سحب رعدية تغطي عدة مناطق والرؤية متدهورة بمحافظات الجنوب |الطقس

الأهلي يراقب مصير أحمد حجازي مع اتحاد جدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ