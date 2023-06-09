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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل للدراسات العليا بعلاج طبيعي القاهرة الأحد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا بالبرامج المختلفة.

وقالت الدكتورة أمل يوسف، إن الكلية تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل لبرنامج الدراسات العليا دبلوم، ماجستير، دكتوراه، دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى، فى الفترة من ١١/ ٦/ ٢٠٢٣ وحتى ١٣/ ٧/ ٢٠٢٣ .

وعلى جانب آخر حققت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج  CiteScore لعام 2022 حيث حصلت علي معامل اقتباسات (SiteScore 19.6)  مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مما يوضح التطور والرقى المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السابع عالميًا.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة (JAR) أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو، مشيرا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية والعالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الكبير والمستمر للبحث العلمي في جامعة القاهرة والجامعات المصرية.

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