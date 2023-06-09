أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يسلم رئاسة تجمع الكوميسا إلى زامبيا

أخبار مصر.. شهدت قمة لوساكا تسليم الرئيس السيسي الرئاسة الدورية لـ تجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بحضور الزعماء الأفارقة | الرئيس السيسي يشارك في قمة الكوميسا .. صور

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.

الرئيس السيسي يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026.

السيسي ونظيره الزامبي يتفقان على مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية بمختلف المجالات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، خلال زيارة الرئيس لـ زامبيا التي يشارك فيها أيضاً في قمة تجمع الكوميسا.

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزارى للدول الأطراف في الميثاق العربي

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قلة لا تقدر مكانة النقابة.. وزير الري متحدثا عن أحداث عمومية المهندسين الأخيرة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل في المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين المصرية.

التوافق على دعم المسار التنموي لدول الحوض.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس كينيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

لا نبحث عن مناصب.. تفاصيل استقالة هيئة مكتب نقابة المهندسين بالكامل

هنأ حسام رزق وكيل نقابة المهندسين، المهندس طارق النبراوي على تجديد الثقة به في الجمعية العمومية غير العادية المثيرة للجدل.

كامل الوزير: الدولة تحرص على استقلال المهندسين وترك العمل النقابي لأعضائها

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل في المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل بمقر نقابة المهندسين بحضور وزير الموارد المائية والري والنقيب العام وأعضاء هيئة المكتب لحل أزمة عمومية المهندسين الأخيرة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إجراء عاجل من السياحة والآثار بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة

قال الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف بعض البقايا الحجرية القابعة على شكل بئر تحت سفح الأرض بالصدفة خلال أعمال تطوير منطقة ميدان السيدة عائشة.

قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة خلال سفرهم للمغرب| شاهد

غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المغرب، على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بنهائي دوري ابطال افريقيا.

إصدار 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء.. تفاصيل

اجتمع اليوم مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الادارية وذلك لنظر العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص .

بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية.. ما مصير مربع الوزارات بوسط البلد؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف طرح عدد من الأصول العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، للقطاع الخاص

صيد القرش المتسبب في حادث الغردقة .. والحكومة تعلن السعي لتحقيق أقصي درجات السلامة للمصطافين

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختصين بادارة حادث هجوم سمكة القرش علي احد رواد شواطئ الغردقة ، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق