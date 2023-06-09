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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تدريبات شاقة .. لقاء الخميسي تستعرض لياقتها البدنية فى الجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت لقاء الخميسي من داخل الجيم بإطلالة رياضية،  وهى تستعرض لياقتها أثناء أداء التمرينات الرياضية الشاقة، مما حاز إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل زي القمر 

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية (حتة من القمر)، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كلًا من: درة، أحمد حلاوة، صابرين، آيتن عامر، محسن منصور،  لبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

أحداث المسلسل 

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العديد من القصص، مثل (حكاية غالية) عن حياة فتاة تدعى غالية تعزف وتدرس الموسيقى، وتتزوج بطريقة مختلفة بعد تأخرها في الزواج وتتعرض لمشاكل عديدة. والثانية (حكاية واحد فى المية) عن قصة سيدة كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها، بجانب الكثير من الحكايات الاجتماعية الأخرى.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٨_٢٠١٤٠٧

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