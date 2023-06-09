عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروفات مي فاروق استعدادا لحفلها في السعودية.. فيديو

مي فاروق من بروفة
مي فاروق من بروفة حفلها فى السعودية

وصلت المطربة مي فاروق إلى السعودية أمس الخميس استعدادا لإحياء حفلها المنتظر مع المطربة إيمان عبد الغني.

وبعد وصولها بساعات قامت مي فاروق بعمل بروفة مع فرقتها الخاصة، لاختيار قائمة الأغاني التى تقدمها على المسرح.

مي فاروق قدمت خلال البروفة عدد من أغاني زمن الفن الجميل، حيث أنها أشتهرت فى حفلات الخليج بغنائها هذا اللون من الغناء سواء لأم كلثوم أو وردة أو حتى أسمهان.

 

شاهد الفيديو

تكريم مي  فاروق في صدى البلد

وقبل سفر مي فاروق إلى السعودية، تم تكريمها فى ندوة بصدى البلد عن أغنيتها الجديدة “أفتكرلك إيه"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وصدى جماهيريا ملحوظا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة مي فاروق، خلال الندوة، عن كواليس تقديمها أغنية “أفتكرلك إيه”، وتعاونها مع الملحن عمرو مصطفى والموزع نادر حمدي، كما كشفت عن التسجيل المسرب للأغنية ذاتها بصوت شيرين عبد الوهاب. 

وخلال الندوة، تحدثت مي فاروق عن تألقها خلال الفترة الماضية في عدد من الحفلات، ولعل أبرزها حفل روائع الموجي الذي شاركت فيه بصحبة عدد كبير من الفنانين بالمملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تتصدر بعد انتهائه بلحظات مؤشرات البحث. 

وتمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال أغنية “أفتكر لك إيه”، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى. 

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في غضون يومين، لتحتل بأغنية “أفتكر لك إيه” المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة في مصر.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير التي حققته بحفل روائع الموجي. 

ومن المقرر أن تقوم مي فاروق بإحياء الحفل يوم الجمعة 9 يونيو المقبل على مسرح “بنش مارك” بالمملكة العربية السعودية. 
 

المطربة المصرية مي فاروق مي فاروق إيمان عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أخبار الرياضة ... الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي ... بيراميدز يقترب من ضم طارق حامد وتريزيجيه..حقيقة ضم الأهلي لنجم سانت ايتيان

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

سدد 215 ألف جنيه.. تطورات جديدة فى أزمة حفل ويجز مع النقابة

إقرار | تطور مثير في أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين ..خاص

بعد دبي وقبل تركيا.. كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا في عمان

أخبار الفن.. حقيقة التحضير لـ جزء ثانٍ من مسلسل Suits بالعربي ومحمد رمضان يحضر لأغنية جديدة

مصطفى كامل يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين .. فيديو

ظهور منى الشاذلي وكريم يغني لأول مرة.. طرح البرومو الرسمي لبيت الروبي

كيرة والجن وهارلي.. أفلام مصرية من السينما للمنصات العربية

الجمعة.. عمر كمال في دبي لإحياء حفل غنائي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن أماكن العاصفة وموعد الانتهاء

القدر الكافي الذي تحصل به على ثواب صلاة الجمعة.. الإفتاء تكشف عنه

3 أسباب لجواز الاننفاع بفوائد البنوك.. دار الإفتاء تكشف عنها

أقرب كسوف حلقي يشهده العالم في 2023.. أين ومتى نراه؟

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

بنحافة لافتة.. آيتن عامر تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ