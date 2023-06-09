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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعادة انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة

صدى البلد

قررت الغرف الأعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة "الاسكامى" إعادة انتخاب أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية لرئاسة الاتحاد حتى نهاية 2024، وذلك بإجماع كافة الغرف اثناء اجتماعاتها ببرشلونة بإسبانيا أمس.

ويجمع الاتحاد أكثر من 300 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض والبحر الأسود، ويمثلون أكثر من 100 مليون شركة.  

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر البيض لديه حاليا 27 مشروع اقليمى قطاعى لدعم التعاون بين الشركات من شطرى البحر الابيض ممولين بمنح من الاتحاد الاوروبى باكثر من 120 مليون يورو فى قطاعات الصناعة ودعم رواد الاعمال والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والسياحة المستدامة، الى جانب قيامة بتيسير حصول الشركات على القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار وتمويل التجارة المتاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية والتى تتجاوز 22 مليار يورو.

وأكد الوكيل أنه جارى خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية فى افريقيا واعادة اعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا.

اتحاد غرف البحر الأبيض اتحاد الأوروبى اعادة اعمار ليبيا إعادة إعمار إسكندرية الاتحاد الأوروبي البحر الأسود

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