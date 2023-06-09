محظورات هامة في لجان امتحانات الثانوية العامة.. احذرها لمصلحتك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك محظورات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يجب على الطالب أن يعلمها جيدا قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن المحظورات التي يجب على الطلاب مراعاتها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في :

يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو كان مغلقا

يحظر على الطالب اصطحاب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو اقلام سحرية او اي أدوات إلكترونية تساعد على الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم فقط

يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي الى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبا في جميع المواد

يحظر على الطالب القيام بطبع او نشر او الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش

يحظر على الطالب الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة ، ولابد من إعادة تسليمه مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان

يحظر التخلف أو التأخر عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة التي حددتها الوزارة

يحظر على الطالب تسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بقلم غير القلم الجاف

يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح

يحظر على الطالب الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس دون تظليله بالشكل المطلوب

يحظر على الطالب نسيان تظليل رقم النموذج

يحظر على الطالب تظليل اجابتين دون إلغاء إحداهما بعلامة ×

يحظر على الطالب الاكتفاء بالتظليل الجزئي للإجابة الصحيحة في البابل شيت فلابد من التظليل الكلي

يحظر على الطالب الاجابة بقلم غير الجاف الازرق

يحظر على الطالب استخدام الـ “كوريكتور”

يحظر على الطالب الاجابة على اي سؤال من الاسئلة المقالية في غير المكان المخصص للاجابة

يحظر على الطالب كتابة الإجابة في ورقة الاسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

