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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات هامة في لجان امتحانات الثانوية العامة.. احذرها لمصلحتك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك محظورات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يجب على الطالب أن يعلمها جيدا قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن المحظورات التي يجب على الطلاب مراعاتها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في :

  • يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو كان مغلقا
  • يحظر على الطالب اصطحاب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
  • يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو اقلام سحرية او اي أدوات إلكترونية تساعد على الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
  • يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم فقط
  • يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي الى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه  من العام ذاته ، ويعتبر راسبا في جميع المواد
  • يحظر على الطالب القيام بطبع او نشر او الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش
  • يحظر على الطالب الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة ، ولابد من إعادة تسليمه مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان
  • يحظر التخلف أو التأخر عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة التي حددتها الوزارة
  • يحظر على الطالب تسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بقلم غير القلم الجاف
  • يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح 
  • يحظر على الطالب الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس دون تظليله بالشكل المطلوب 
  • يحظر على الطالب نسيان تظليل رقم النموذج
  • يحظر على الطالب تظليل اجابتين دون إلغاء إحداهما بعلامة ×
  • يحظر على الطالب الاكتفاء بالتظليل الجزئي للإجابة الصحيحة في البابل شيت فلابد من التظليل الكلي
  • يحظر على الطالب الاجابة بقلم غير الجاف الازرق
  • يحظر على الطالب استخدام الـ “كوريكتور” 
  • يحظر على الطالب الاجابة على اي سؤال من الاسئلة المقالية في غير المكان المخصص للاجابة
  • يحظر على الطالب كتابة الإجابة في ورقة الاسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة
 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 
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