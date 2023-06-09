محظورات هامة في لجان امتحانات الثانوية العامة.. احذرها لمصلحتك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك محظورات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يجب على الطالب أن يعلمها جيدا قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن المحظورات التي يجب على الطلاب مراعاتها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في :
- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو كان مغلقا
- يحظر على الطالب اصطحاب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
- يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو اقلام سحرية او اي أدوات إلكترونية تساعد على الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم فقط
- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي الى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبا في جميع المواد
- يحظر على الطالب القيام بطبع او نشر او الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش
- يحظر على الطالب الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة ، ولابد من إعادة تسليمه مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان
- يحظر التخلف أو التأخر عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة التي حددتها الوزارة
- يحظر على الطالب تسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بقلم غير القلم الجاف
- يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح
- يحظر على الطالب الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس دون تظليله بالشكل المطلوب
- يحظر على الطالب نسيان تظليل رقم النموذج
- يحظر على الطالب تظليل اجابتين دون إلغاء إحداهما بعلامة ×
- يحظر على الطالب الاكتفاء بالتظليل الجزئي للإجابة الصحيحة في البابل شيت فلابد من التظليل الكلي
- يحظر على الطالب الاجابة بقلم غير الجاف الازرق
- يحظر على الطالب استخدام الـ “كوريكتور”
- يحظر على الطالب الاجابة على اي سؤال من الاسئلة المقالية في غير المكان المخصص للاجابة
- يحظر على الطالب كتابة الإجابة في ورقة الاسئلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة