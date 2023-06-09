إجراءات التسجيل لامتحان تحديد مستوى اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس جامعة القاهرة..تفاصيل

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة أنه سوف يتم عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSKمستويات 1,2,3,4,5,6) امتحان HSK مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم، يوم السبت الموافق 16 يوليو 2023.

إجراءات التسجيل امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

وأوضح المعهد ان الامتحان سوف يعقد حضوري داخل المعهد، ويتم التسجيل للامتحان على الانترنت و تسديد الرسوم في المعهد، وأن إجراءات التسجيل كالتالي:

1- التسجيل عبر الانترنت: الدخول على الموقع الرسمي لامتحان اللغة الصينية www.chinesetest.cn للتسجيل

خطوات التسجيل:

عمل حساب على الموقع - اختيار مكان الاختبار - ملء البيانات المطلوبة - التأكد من صحة البيانات - نجاح عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان.

وعلى جانب آخر حققت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022 حيث حصلت علي معامل اقتباسات (SiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مما يوضح التطور والرقى المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السابع عالميًا.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة (JAR) أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو، مشيرا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية والعالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الكبير والمستمر للبحث العلمي في جامعة القاهرة والجامعات المصرية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المجلة مصنفة في المربع الذهبي Q1 بمتوسط اقتباسات(CiteScore 19.6) ومعامل تأثيرها (Impact Factor 12.822)، لافتًا إلى أن المجلة متعددة التخصصات للعلوم التطبيقية والطبيعية، ويتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 93%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر.