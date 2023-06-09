نضال الشافعى: المسرح القومي من الأقدم فى الوطن العربى

أعرب الفنان نضال الشافعي أن عن سعادته بدوره في مسرحية “سيدتي أنا”، مشيدا باختيار ذلك الاسم في وقت يعود فيه المسرح من جديد، بدراسة جيدة وحراك حقيقي واهتمام بعودة ثقافة المسرح.

وأضاف نضال الشافعى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن آخر تجاربه المسرحية كانت “الكينج لير” مع يحي الفخراني.

الفنان إيهاب فهمي

وأكد نضال الشافعى: أنه شارك في “سيدتي أنا” بعد تواصل الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي معه، خاصة أن خشبة المسرح القومى تعد من أقدم المسارح في الوطن العربي.