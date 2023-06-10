عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تخصص في سرقة المساكن والمتاجر بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبي "التسلق ، كسر الباب " وسرقة دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة مـــن ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبى "التسلق ، كسر الباب "، وأنه وراء إرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

بولاق أبو العلا بولاق حبس شخص سرقات المساكن دراجة نارية القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم دخلتها ينهي حياة شقيق المتهم

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

قرار رسمي بشأن اتهام أحمد عيد عبد الملك بـ سب مرتضى منصور

قرار قضائي جديد بشأن براءة محام في سب وقذف مرتضى منصور

شكاير فلوس وهيروين..تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة السيدات بحدائق القبة

8 طعنات.. تفاصيل مثيرة في واقعة تخلص سيدة من زوجها بالمطرية

مفاجأة في التقرير الطبي لـ مصابة في انهيار لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

قرار قضائي ضد المنتج السينمائي يوسف الطاهر

2 كيلو آيس.. حبس تاجري مخدرات في مدينة بدر

ترشيحاتنا

تحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

الإخوان ارتكبوا جرائم بعنجهية.. محمد عبدالعزيز: المواطن انخدع في شعارات الجماعة.. والشعب البطل الحقيقي لـ 30 يونيو

أطعمة توقف عن تناولها فورا .. إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

دعاء الاكتئاب والوسواس الشديد.. تكراره مع الإلحاح في الطلب

أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة .. 3 كلمات لاترد في هذه الساعة

العراق .. البرلمان يؤجل التصويت على حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 81 عاما من استعارته.. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب كتاب

رعب فى الجو.. راكب يفتح باب طائرة قبل هبوطها بـ كوريا الجنوبية

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه أحمد .. صور

بطنطا والمحلة.. عروض قصور الثقافة المسرحية تخطف أنظار جمهور الغربية|صور

فيديو

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

السيسي في موزمبيق: نقدم الدعم لمواجهة الإرهاب.. وعلماء الأزهر جاهزون لتدريب الأئمة

فلكيا.. مصر تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ