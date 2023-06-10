حبس شخص تخصص في سرقة المساكن والمتاجر بالقاهرة

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبي "التسلق ، كسر الباب " وسرقة دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة مـــن ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبى "التسلق ، كسر الباب "، وأنه وراء إرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.