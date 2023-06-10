هيئة الدواء: سحب عقار فيتامين C من الأسواق وتناوله ليس مضرا

لم يكن مطابقا للمواصفات..

كشف الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، حقيقة سحب أحد أدوية فيتامين C من الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"الإعلان عن سحب دواء "زورا سي" من الأسواق جاء بسبب مشكلة معينة، ولا يوجد أي أزمة فيما يتعلق بالدواء نفسه.



وأكمل:"سحب الدواء من الأسواق، جاء بسبب أن أحد التشغيلات التي تم مراقبتها من قبل الهيئة وجد هناك مشكلة في أحد مواصفاتها، ولذلك تم سحبها من الأسواق".

أشار:" من استخدم الدواء لا يقلق ليس هناك أيه مشاكل من الناحية الآمنة ولكن الدواء لم يكن مطابق للمواصفات لذلك فضلنا سحبه من الأسواق".