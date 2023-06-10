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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن

صدى البلد

أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل بأجابتها علي سوأل احد متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وجاء السؤال كالاتي: لية مش متجوزة لحد دلوقتي .

و علقت كالاتي : مكسلة.


يذكر أن راندا البحيري أبدت إعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنيه.

وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة  شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.

إطلالات راندا البحيري إطلالة راندا البحيري اعمال راندا البحيري

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