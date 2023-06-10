ببقي مغمضة عنيا.. مي فاروق تكشف عن سر في حفلاتها

حلت الفنانة مي فاروق ضيفة على موقع صدي البلد ، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “ افتكرلك اية ” ، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية .

وكشف مر فاروق عن سر فى حفلاتها قائلة :معظم الوقت ببقي مغمضة عنيا وانا على المسرح ، وببقي مركزة على إضاءه كاميرا على سبيل المثال ، فلا أستطيع التركيز مع شخص محدد من الجمهور ، الا ان معظم الوقت أغمض عيني .

وتابعت مي فاروق : لو ركزت مع احد من الحاضرين ووجدته يقوم باستعمال الهاتف او الالتفاف من الممكن ان أصاب بالتوتر ، لانني حينها أشعر انه قد اصيب بالملل .

وتضيف مي فاروق : لو ركزت فجاءه ووجدت احد من الحضور “ متسلطن ” ، ممكن أفضل ابص ليه طول الحفلة .

أختتمت الفنانة مي فاروق حفلها “ ليالي الفنون الخالدة ” بالممكلة العربية السعودية ، والذى أقيم خلال الساعات الاخيرة من مساءاً أمس ، امتد حتي الساعات الاولي من صباح اليوم ، بأغنية يا حبيبتي يا مصر ، للفنانة الراحلة شادية .

فاجئت هئية الترفية بالمملكة العربية السعودية الفنانة المصرية مي فاروق ، بقرار قبل إنتهائها من أخر اغانيها بحفل “ ليالي الفنون الخالدة ” .

حيث أعلنت هئية الترفية بالمملكة العربية السعودية عن نيتها فى التعاقد مع مي فاروق لإحياء عدد من الحفلات هناك ، ومن المقرر ان تشمل الجولة 5 مدن سعودية .

وأحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة ” .

وقدمت مي فاروق عدد كبير من الاغاني لنجوم لزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم .

بكاء مي فاروق :

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء اثناء احيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها.

حيث قامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، واهدتها الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية.

وبعد انتهاء المقطع لم تسطيع مي فاروق ان تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.

مفاجأة تركي ال شيخ لمي فاروق :

حرص المستشار تركي ال شيخ علي إهداء الفنانة المصرية مي فاروق باقة من الورد على المسرح ، بحسب ما اعلن مقدم حفل ليالي الفنون الخالدة ، نيابه عنه .