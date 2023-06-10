منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تتلقي 34 شكوى خلال مايو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمامه البالغ بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وتوجيه المسئولين برصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونياً ، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (34) شكوى خلال شهر مايو الماضي من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الاستجابة لـ(31) شكوى بمعدل إنجاز91%.

وأوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ، و فاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

فى سياق متصل أشار مدير البوابة الإلكترونية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (2134) شكوى واستغاثة خلال شهر مايو الماضي ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الاستجابة لـ (2036) شكوى بنسبة (96%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارى استكمال مراجعة وفحص (98) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.